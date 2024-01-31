الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتفوق على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

تفوق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه تشيلسي بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وتشيلسي، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

بدأ الريدز اللقاء، باحثًا عن الثلاث نقاط مبكرًا، حيث أهدر داروين نونيز فرصتين للتهديف في الدقيقتين 8 و18 أحدهما اصطدمت الكرة بالعارضة، والثانية اصطدمت بالقائم الأيسر.

افتتح البرتغالي دييجو جوتا التهديف في الدقيقة 23 من مجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم كرة زميله كونور برادلي.

وأضاف الشاب برادلي الهدف الثاني في الدقيقة 39 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة لويس دياز، وتوغل بها إلى منطقة العمليات.

وفي الدقيقة 45+2، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الحمر، ولكن أهدرها داروين نونيز، بعدما تصدى لها القائم الأيسر لحارس تشيلسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول على البلوز بنتيجة 2-0.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة العاشرة وفي رصيده 31 نقطة.