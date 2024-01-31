نتنياهو لعائلات الأسرى: إذا كان هناك اتفاق جيد مع حماس فسوف أقبله

التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، بممثلي 18 عائلة للأسرى الإسرائيليين، في اجتماع مشحون تعهد فيه بالترويج لصفقة الأسرى مع حركة حماس بغض النظر عن الاعتبارات الائتلافية، حسبما أفادت القناة 12 العبرية.

وبحسب التقرير، طالبت العائلات خلال الاجتماع رئيس حكومة الاحتلال بقبول الصفقة حتى على حساب حل ائتلافه.

ورد عليهم نتنياهو: "إذا كان هناك اتفاق جيد لدولة إسرائيل، لعودة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب - سأفعله"، وأضاف: لكن إذا كنت أعتقد أن هذا يعرض أمن إسرائيل للخطر أو لا يحقق الأهداف التي يريدونها - فلن أفعل ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، طلبت العائلات من نتنياهو أن تكون الصفقة الإضافية دفعة واحدة وليس على مراحل مثل المرة السابقة.

وقال نتنياهو إن "عودة الأسرى يجب أن تتم على مراحل ضمن صفقة".

وطالب الأهالي بوضع قضية الأسرى على رأس قائمة الأولويات. وأشار نتنياهو في إجابته إلى أهداف الحرب الثلاثة - تفكيك حماس، وعودة الأسرى، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وقال: "من المستحيل تحقيق هدف واحد على حساب الإضرار بأهداف أخرى".