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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي بثنائية في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر مان سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة في أغلب الأوقات، في ظل غياب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

أحرز الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدفي السيتي في الدقيقتين 16 و22، أحدهما من صناعة ماتيو نونيز، والثاني من صناعة رائعة من البلجيكي كيفين دي بروين.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده 12 نقطة.

ودخل مانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس -  جون ستونز - ناثان آكي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيز - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - جيريمي دوكو.

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