ندوات ثقافية عن إنجازات الدولة المصرية بمديرية شباب المنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالتعاون مع فرع ثقافة المنيا ندوات ثقافية عن انجازات الدولة المصرية بحضور عدد كبير من أعضاء الكيانات الشبابية والمتطوعين وذلك للتوعية بالإنجازات الدولية تحت شعار" الحزام والطريق وانضمام مصر إلى مجموعة البريكس"، ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية.

وتناولت الندوات العديد من المحاور منها ( إنجازات الدولة ومنها بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة وإستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ والإقتصاد الأخضر، التعريف بمبادرة الحزام والطريق، وما هم الدول الأعضاء بالبريكس، والدور الدولي المتنامي الذي سوف تلعبه هذه الدول، كما توضح أهمية إنضمام مصر لعضوية آلية البريكس ودورها مستقبلًا في دعم وتوفير الحماية لمصالح الدول النامية داخل البريكس.

الجدير بالذكر أن هذه الندوات تهدف إلى تعريف الشباب بدور مصر في الإنجازات الدولية والجهد المبذول للحصول على عضوية رسمية بمجموعة البريكس لتطوير وتنمية المجتمع نحو الأفضل.

وتحدث الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا عن انجازات الدولة المصرية وإنجازات قطاع الشباب والرياضة بالمنيا خلال التسع سنوات الماضية،وحجم الانجازات التي تحققت وحجم الاستثمارات بمراكز الشباب والأندية،كذلك المراكز التى حصدتها المديرية فى كافة المشاركات والمسابقات والأنشطة والفعاليات والطفرة الكبيرة في قطاع الإنشاء والبطولة والمشروعات القومية، وزيادة عدد مراكز الشباب والملاعب المنجلة وحمامات السباحة، كما تحدث عن إنجازات البطولة والمشروعات القوميه كمشروع الموهبة والبطل الأوليمبى وكابيتانو مصر وغيرها، كذلك زيادة الاستثمارات الرياضية بشكل كبير.

وحاضرفى الندوات الدكتور محمد البدرى استاذ الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة المنيا، والذى تناول وتحدث عن المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكيفية العمل على تطوير الصناعة والزراعة، واستثمار الموارد، وخصوصا المورد البشرى، وأهمية التنمية المستدامة في الفترة المقبلة، متناولا مشروع حياة كريمة وعن التغيير الذي سيحدث في الأماكن التي ينفذ بها المشروع.