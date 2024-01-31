الاحتلال يقرر تخفيض عدد قواته في المستوطنات على الحدود اللبنانية

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تخفيض عدد قواته في المستوطنات على الحدود اللبنانية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن الهدف وراء هذه الخطوة هو محاولة منع حزب الله اللبناني من استهداف المنازل التي يتحصن بداخلها الجنود أو في محيطها.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن إحدى الدول العربية أبلغت حزب الله معلومات استخباراتية تشير إلى أن تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني قد تؤدي الى تدحرج الأمور، وذلك وفق لنبأ عاجل بقناة "العربية".

يأتي ذلك، بعدما أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" نقلا عن مسئول غربي في لبنان بأنه لا يوجد أي تقدم بالجهود المبذولة للتوصل لتسوية على الجبهة الشمالية.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه "بالنسبة للجانب اللبناني، فإن مفتاح التسوية موجود حاليا في غزة، أي في وقف القتال هناك، وليس في بيروت".

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلي عن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس جهاز المخابرات الألمانية، اولا ديل، قبل أسبوعين في بيروت مع نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مشيرة إلى أن "الاجتماع غير العادي لم يقدم أي نتيجة جدية والجانب الألماني لم ينجح بإقناع حزب الله بالفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة".