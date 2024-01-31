انطلاق منتدى حقوق الطفل بالمنيا

نظم المجلس القومى للطفولة والامومة بالتنسيق مع الوحده العامه لحمايه الطفل بمحافظة المنيا منتدى حقوق الطفل تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذى يهدف الى تعزيز حقوق الطفل التى تنص عليها الإتفاقية الدولية وقانون الطفل والدستور المصري لتدعيم قيم المواطنة والإنتماء والتسامح لديهم.

كما يُعد نافذه للأطفال لإيصال صوتهم فى كل القضايا التى تعنيهم من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعرفة والمهارات التي تؤهلهم لأن يتحاوروا ويتفاعلوا مع الأخرين مع احترام الإختلاف والرأى الآخر .

هذا وقد عقد المنتدى بمقر مكتبة مصر العامة بالمنيا وذلك بحضور اللواء اركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، محمد مصطفى منسق المجلس القومي للطفولة والامومة وعدد من ممثلى المجلس القومى للطفولة والامومة، فاطمة الزهراء على مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وحمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، دكتورة امل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة وممثلى الجهات الشريكة.

واوضح محمد مصطفى مدير برنامج منتدى حقوق الطفل، أن المنتدى يهدف الى بناء قدرات الاطفال و دعم جهود مشاركتهم على كافة المستويات مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية وتعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية له وتدعيم قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات المعاصرة .

كما أن الهدف من عقد ورش العمل هو تدريب وتوعية الأطفال بحقوقهم وآليات المشاركة فى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة، وطرح كافة القضايا التى تمسهم وتفعيل قدرة الأطفال على إبداء آرائهم فى كافة النواحى التى تتعلق بهم، لافتة إلى أنه سيحقق التواصل بين الأطفال بطرح كافة القضايا التى تمسهم وإيجاد بيئة تنمى قيم الحوار والتفكير الناقد وقبول الآخر وفهم أفضل لمشكلات الأطفال.

واكدت فاطمة الزهراء مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة أن الهدف من منتدى الطفل المصرى هو تعزيز ثقته بنفسه ودفعه لممارسة أنشطة تأسيسية لمجتمع الغد وتنفيذ مطالب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مشددة على أن منتدى الطفل يعد جهدا تربويا عميقا يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، على رأسها تعزيز حق الأطفال فى المشاركة فى كل ما يمس حياتهم ويؤثر فيها.

وفى نهاية المنتدى قدم السكرتير العام للمحافظة شهادات تقدير لكل الأطفال المشاركين وبعض الهدايا للأطفال.