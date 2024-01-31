هولندا تكتشف كبسولة زمنية أسفل تمثال الملك ويليام الثانى بالصدفة

الأربعاء 31/يناير/2024 - 09:42 م

عثر العمال الذين يتولون إعادة تأهيل مبنى البرلمان في لاهاي بهولندا، على كبسولة زمنية عمرها ٩٩ عامًا مخبأة تحت تمثال للملك ويليام الثاني، تحوي وثائق تاريخية وكتبًا عن المعارك الهولندية ضد نابليون، حيث فوجئ العمال بصندوق معدني مخبأ بين جدارين يدعمان قاعدة تمثال الملك.

وقالت صوفي أولي المؤرخة الفنية لبلدية المدينة إن العثور على هذا الصندوق "كان مفاجأة كبيرة".

وتولى يان فان زانن رئيس البلدية فتح الكبسولة بطريقة احتفالية كاشفًا عن محتوياتها، وهي عبارة عن رسائل ووثائق وكتب.

وأشار رئيس البلدية إلى أن تلك الوثائق تعيدنا إلى ٩٩ سنة قبل عام ٢٠٢٤، ومن بينها "قصيدة للملك وأخرى للمدينة والبلد".

وأوضح رئيس البلدية أن المدينة تعتزم مواصلة هذا التقليد من خلال وضع كبسولتها الزمنية عند استبدال التمثال سنة ٢٠٢٨، حيث ستطلب من سكان لاهاي إبداء رأيهم في شأن ما بنبغي أن يتضمنه الصندوق لمن سيفتحه بعد مئة سنة.

وأكد يان فان زانن أنه سيحترم إرادة الناس، لافتًا إلى أنه يفضل أن تتضمن الكبسولة الجديدة بعض الصور من اليوم، ونصًا عن تجديد المبنى وقطعة نقود معدنية بقيمة يورو واحد على سبيل المثال.

وذكر يان فان زانن أن الكتب التي تم العثور عليها عبارة عن سرد من ثلاثة مجلدات باللغة الفرنسية لمعارك تاريخية، ومنها معركة واترلو عام ١٨١٥ ضد نابليون، من تأليف المؤرخ العسكري الشهير في ذلك الزمن فرنسوا دو با.