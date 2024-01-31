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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الدكتور محمد المهدي: ثلاث مراحل يمر بها الشخص أثناء حدوث الجاثوم

الدكتور محمد المهدي،
الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف
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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك ثلاث مراحل يمر بهم الشخص أثناء حدوث الجاثوم، وهى الحلم المخيف والانتباه لشلل الحركة، وبعدها استعادة الحركة، لافتا إلى أنه يأتى للناس الطبيعية مرة او مرتين فى العمر. 

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "لو زاد الجاثوم عن اكثر من مرة يكون الامر متعلق بوجود مرض نفسى، فالناس الطبيعين ممكن يجي لهم مرة او مرتين نتيجة الضغوط لكن لو اصبح متكرر يبقى لازم نروح للطبيب النفسى".
وتابع: "فيه فرق بين الجاثوم والكابوس والفزع الليلى، فالأول يكون حلم مفزع وفيه شلل للحركة، والكابوس يكون حلم مفزع بدون شلل للحركة، والفزع يكون حلم مفزع من النوم، وتنام وتصحى ناسى". 

 

الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف حدوث الجاثوم الأزهر الشريف