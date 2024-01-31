بورصة نجوم الموسم الموازى في دراما المنصات.. طه دسوقى يتصدر.. وإبداع سماح أنور .. ومفاجأة أشرف عبدالباقى

قدم الموسم الموازى لموسم رمضان فى دراما المنصات، مجموعة من المفاجآت الفنية للعديد من الفنانين، وقبل انطلاق السباق الرمضانى نقدم بعض السرد لبورصة نجوم الدراما والتى حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات كبيرة، لتواجدها على مدار العام، وبعيدا عن زخم التنافسية الدرامية بشهر رمضان، والتى تقدم وجبة دسمة لعدد كبير من الأعمال طوال على مدار اليوم، على النقيض فى دراما المنصات التى حققت التنوع الفنى على مدار العام، وساهمت فى تقديم العديد من الفرص الفنية للكثير من المواهب، إلى جانب تغيير الجلد الفنى لبعض النجوم الكبار، وفى التقرير التالى نرصد لكم بورصة نجوم دارما المنصات على مدار العام.

أشرف عبدالباقى مفاجأة الموسم الدرامى

مع الحلقات الأولى من عرض مسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا، تصدر الفنان أشرف عبدالباقى التريند، ونال إعجاب كل المتابعين والجمهور والنقاد، وذلك بعد تجسيده الرائع لشخصية الكوتش "تامبى" وهى شخصية مدرب فنون قتالية للفنان أحمد السقا والذى يجسد شخصية شجيع، وظهر تامبى بشخصية متقلبة المزاج وحاد الطباع، عكس القالب الكوميدى الذى اعتاده الجمهور من الفنان أشرف عبدالباقى، ليقدم مباراة فنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى فى دور بعيد عما اعتاده الجمهور من الشخصيات الكوميدية، ليقدم الفنان أشرف عبدالباقى واحدة من أفضل مفاجآت الموسم الدرامى لدراما المنصات قبل المنافسة الرمضانية المقبلة.

صبرى فواز وشيرين رضا

يقدم الثنائى الفنى صبرى فواز وشيرين تناغما وإبداعا فى الأداء للموسم الثانى من المسلسل الناجح "وبينا ميعاد"، ونجح المسلسل بتصدر مواقع البحث على مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد عرض الموسم الثانى، وذلك للتفاهم الملحوظ لكل فريق العمل وبالأخص صبرى فواز وشيرين رضا، وذلك لقدرة التجسيد للعلاقة فيما بينهم بين الصعود والهبوط، والاختلافات والتناحر والهدوء والتسامح، وهو ما ظهر ذلك جليا من الجزء الأول للعمل، والذى حقق أيضا نجاحا كبيرا وحالة مختلفة عن باقى الأعمال الفنية، وخاصة أن الجميع يفتقد للأعمال الفنية الاجتماعية الهادفة، ويناقش المسلسل القضايا المجتمعية الخاصة بالأسرة، والزواج والانفصال، وهو ما يحقق ارتباطا أكثر من قبل الجمهور بالعمل، وذلك لاقترابه من تفاصيل ومشاهد من الواقع الملموس للأسرة وما تعانيه من صراعات ومشكلات بين الأبناء والآباء.

طه دسوقى "تصدر شباك النجومية"

يقدم الفنان الشاب طه دسوقى واحدة من أصعب الشخصيات الفنية على مر التاريخ الفني، لكل نجوم مهنة التمثيل سواء محليا أو على مستوى العالم، فشخصية المتوحد أو الشخصيات المصابة بأمراض نفسية، هى تحتاج إلى قدرات فنية وإبداعية، ودرجات تمكن على قدر كاف لإقناع الجمهور بالأداء الإنسانى قبل الفنى.

واستطاع الفنان طه دسوقى أن يقدم دور "نديم" الذى يعانى من التوحد بطريقة أدهشت الجميع وكل المتابعين والنقاد والجمهور، ويتحول طه دسوقى إلى مصدر الحديث لكل محبى الفن، وربما وجه التشابه بينه وبين الفنان أشرف عبدالباقى هى الخلفية الكوميدية، وهى التى تزيد من إعجاب الجمهور بشكل أكبر، ومع مرور الحلقات، يقدم طه دسوقى أداء فنى بمنتهى السلاسة الفنية وبمنتهى الإبداع الفنى، وتمكن من دراسة الأداء الفنى للشخصية حتى استطاع إيصال كل المعانى بالإيماءات والملامح، وكأنه يعانى من التوحد بشكل حقيقى.

سماح أنور "أم ليست كالأمهات"

قدمت الفنانة سماح أنور دور الأم فى مسلسل "بطن الحوت"، والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، ولكن بالتأمل لدور الأم الذى قدمته سماح أنور، نجد أنها تفوقت على نفسها بتجسيد تلك الشخصية، لتنال شهادة الإبداع الفنى والتى يمنحها الجمهور، حيث استطاعت أن تفاجئ الجميع بتفاصيل الشخصية وبالنظرات التى كانت محل تعليق كبير من رواد السوشيال ميديا، وتأتى أيضا صعوبة الدور من كونها أما عكس غريزة الأمومة المعتادة والتى دائما ما تحب جميع أبنائها، وتقاسمهم العدل فى التعامل فيما بينهم، ولكن قدرة سماح أنور أن تجسد الأم التى تفضل أحدهم على الآخر، لبعد فلسفى بإبداع فنى، لتؤكد الفنانة الكبيرة سماح أنور على ثقل موهبتها وكم القدرات الفنية التى يحويها جراب الإبداع الفنى الخاص بها.

عصام عمر "بالطو طبيب يعلن عن فنان مبدع"

نجح الفنان عصام عمر من خطف القلوب فور ظهوره من خلال أحداث المسلسل الاجتماعى "بالطو"، والذى حقق نجاحا كبيرا بمجرد عرض الحلقات الأولى منه، وقدم عصام دور طبيب يأتيه التكليف بعد التخرج فى إحدى قرى الأرياف النائية، ويفاجأ بأنه يصبح مدير الوحدة الصحية، فى تصاعد سريع للأحداث بشكل كوميدى وتشويقي، وبنفس بساطة القصة استطاع عصام عمر الفنان الشاب أن يقدم الدور بمنتهى البساطة الفنية، دون تكلف أو افتعال، مما وصل به بأسرع طريق إلى قلوب الجمهور، وحقق نجاحا لم يكن فى الحسبان له شخصيا بحسب تصريحاته، ووصل الأمر إلى أن أشاد الكاتب والسيناريست تامر حبيب بالفنان عصام عمر والفنان طه دسوقى، وأنه يراهن عليهم وسيكسب الرهان فنيا.

سفاح الجيزة "أحمد فهمى يثير الجدل والانقسام"

تصدر مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمى التريند الفنى فور عرضه، وذلك لأكثر من سبب حيث طبيعة أعمال الإثارة والقتل المتتالى وأعمال الجريمة، دائما ما تلقى قبولا كبيرا لدى الجمهور، والسبب الثانى هو أداء الفنان أحمد فهمى لشخصية السفاح، ورغم نجاح المسلسل بشكل كبير، وتصدر المسلسل التريند على مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، وحصل على أعلى مشاهدات على منصة عرض المسلسل، ولكن هناك البعض اختلف على شخصية السفاح وتقديم أحمد فهمى لها، وقاموا بالعديد من المنشورات التى رشحت الفنان فتحى عبدالوهاب ومنهم من رشح محمد ممدوح ومحمد فراج، ورغم كل ذلك نال الفنان أحمد فهمى الكثير من الإشادة الفنية من قبل الجمهور والنقاد ورواد السوشيال ميديا، وأكد على تصريحاته مرارا وتكرارا برغبته فى تغيير جلده فنيا وتقديم كل الأدوار بجانب الكوميدي.