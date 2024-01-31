الدوري الإنجليزي.. كول بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام ليفربول

أعلن الأرجنتيني ماورويسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليفربول، في المباراة التي تقام بينهما في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ليفربول بملعب أنفيلد، على أن تنطلق المباراة في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الشاب كول بالمر، هجوم البلوز أمام الريدز، ويعاونه رحيم ستيرلينج، ونوني مادويكي، بالإضافة إلى كونور جالاجير.

ويحتل تشيلسي، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بـ48 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف حتى الآن.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: ديساسي - تياجو سيلفا - بدياشيلي - تشيلويل

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فرنانديز - كونور جالاجير

وفي الهجوم: نوني مادويكي - كول بالمر - رحيم ستيرلينج.