الدوري الإنجليزي.. ليفربول بالقوة الهجومية الضاربة أمام تشيلسي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تشيلسي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، نظيره تشيلسي على ملعب أنفيلد، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الريدز، اللقاء بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الهجوم، الأوروجوياني داروين نونيز، رفقة البرتغالي دييجو جوتا، والكولومبي لويس دياز.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وتشيلسي، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة العاشرة وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز

وفي الهجوم: دييجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز.