جامعة المنيا: 3 كليات وبرنامجين يستعدون لاعتماد الجودة في فبراير

أكد دكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أنه بناءً على ما أقره المجلس من خارطة طريق للبدء الفوري في تقدم جميع البرامج الجديدة والمتميزة والكليات ذات البرامج غير المتعددة للاعتماد، وباقي كليات الجامعة خلال عامين، تمهيدًا للاعتماد المؤسسي.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أنه خلال شهر فبراير القادم ستستقبل الجامعة لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الطب، وطب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة، وبرنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن، وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية، استعدادًا لتقدمها للاعتماد، ومعرفة اللجنة لمدى تطبيق تلك الكليات والبرامج بآليات ومعايير الجودة من أجل تحقيق المخرجات المستهدفة للتعليم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.