تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 فبراير 2024

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 1 فبراير 2024.

القاهرة

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٠٩ م

صلاة المَغرب ٥:٣١ م

صلاة العِشاء ٦:٥١ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٢٣ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٥:٣٤ م

صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م

صلاة العَصر ٣:١٥ م

صلاة المَغرب ٥:٣٧ م

صلاة العِشاء ٦:٥٤ م

أسوان

صلاة الفجْر ٥:٤٢ ص

الشروق ٧:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م

صلاة العَصر ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٩ م

صلاة العِشاء ٧:٢٥ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:١١ م

صلاة المَغرب ٥:٣٣ م

صلاة العِشاء ٦:٥٢ م

دمياط

صلاة الفجْر ٥:١٦ ص

الشروق ٦:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٠٥ م

صلاة المَغرب ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء ٦:٤٧ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص

الشروق ٦:٣١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٠٠ م

صلاة المَغرب ٥:٢٢ م

صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٥:٣٤ م

صلاة العِشاء ٦:٥٢ م

السويس

صلاة الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٠٤ م

صلاة المَغرب ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٠٧ م

صلاة المَغرب ٥:٢٩ م

صلاة العِشاء ٦:٤٩ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:١٠ م

صلاة المَغرب ٥:٣٢ م

صلاة العِشاء ٦:٤٩ م

قنا

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٠٩ م

صلاة المَغرب ٥:٣١ م

صلاة العِشاء ٦:٤٨ م