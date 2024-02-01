تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 فبراير 2024

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 1 فبراير 2024.
القاهرة
صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٠٩ م
صلاة المَغرب ٥:٣١ م
صلاة العِشاء ٦:٥١ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:٢٣ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٥:٣٤ م
صلاة العِشاء ٦:٥٥ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٤٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م
صلاة العَصر ٣:١٥ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٤ م
أسوان
صلاة الفجْر ٥:٤٢ ص
الشروق ٧:٠٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:١١ م
صلاة المَغرب ٥:٣٣ م
صلاة العِشاء ٦:٥٢ م
دمياط
صلاة الفجْر ٥:١٦ ص
الشروق ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٠٥ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٧ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص
الشروق ٦:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٠٠ م
صلاة المَغرب ٥:٢٢ م
صلاة العِشاء ٦:٤٠ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٣٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٥:٣٤ م
صلاة العِشاء ٦:٥٢ م
السويس
صلاة الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٠٤ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٥ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٠٧ م
صلاة المَغرب ٥:٢٩ م
صلاة العِشاء ٦:٤٩ م
الأقصر
صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:١٠ م
صلاة المَغرب ٥:٣٢ م
صلاة العِشاء ٦:٤٩ م
قنا
صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٠٩ م
صلاة المَغرب ٥:٣١ م
صلاة العِشاء ٦:٤٨ م