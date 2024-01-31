تأييد الإعدام شنقًا على 3 متهمين لقتلهم مواطنا وسرقة ماشيته بالأقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، مساء اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام شنقا على 3 متهمين لقيامهم بقتل مواطن أثناء محاولتهم سرقة ماشيته، وذلك في القضية رقم 8052 لسنة 2019، جنايات أرمنت، والمقيدة برقم 740 لسنة 2019 كلي الأقصر.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، قد قررت إحالة أوراق المتهمين فى الجلسة الماضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، الذي أيد قرار المحكمة بالإعدام شنقًا على المتهمين، وأصدرت هيئة محكمة جنايات الأقصر القرار بعضوية المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وذلك بعد سماع مرافعة النيابة العامة وكافة الإجراءات القانونية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 2019، خلال دخول الثلاثة متهمين إلى منزل المجني عليه "حسين يوسف" من خلال النافذة، وبحوزتهم عصا وسكين وفرد خرطوش، ولدى شعور المجني عليه بهم، حاول مقاومتهم وانقض على أحدهم وعقره فى أذنه واشتبك مع الإثنين الآخرين، وقام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض والثاني أطلق عليه النار فسقط قتيلًا، وتمكنوا من سرقة المواشي وفروا هاربين، وتعدي أحد المتهمين الثلاثة على والدة المجنى عليه واحداث إصابات بها.

وبعد تكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، كلًا من "عمرو.ع" تاجر، و"إبراهيم.ع" طالب، و"محمد.ا" هارب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقاموا بتمثيل الجريمة أمام رجال النيابة، وتم توجيه لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بالإكراه للماشية، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت الحكم بالاعدام شنقا بعد تصديق مفتى الجمهورية على قرار الإعدام، وذلك بعد جلسات المحاكمة وسماع الشهود فى الواقعة ومرافعة النيابة العامة.

محكمة جنايات الأقصر (8)

محكمة جنايات الأقصر (7)

محكمة جنايات الأقصر (6)

محكمة جنايات الأقصر (5)

محكمة جنايات الأقصر (4)

محكمة جنايات الأقصر (3)

محكمة جنايات الأقصر (2)