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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

لحظة وصول ظافر العابدين ورمزي العدل إلى العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون.. شاهد

ظافر العابدين
ظافر العابدين
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون، والذي يقام في إحدى سينمات الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد من أبطال الفيلم والمشاهير وكان من أبرزهم ظافر العابدين ورمزي العدل والمخرج امير رمسيس وغيرهم من النجوم والمشاهير.
الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

ظافر العابدين فيلم أنف وثلاث عيون