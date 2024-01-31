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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنيا: صرف مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا
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قدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا  الشكر لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين وجميع من ساهموا في إنجاح وحسن سير العملية الامتحانية خلال الفصل الدراسي الأول، وسرعة إعلان النتائج، كما أقر صرف مكافأة 1000 جنيهًا؛ تقديرًا لجهودهم خلال هذه الفترة والارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك وفقًا للضوابط المُنظمة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور  عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.

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