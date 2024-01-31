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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. صبا مبارك أول الحاضرين في العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون

صبا مبارك
صبا مبارك
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون، الذي يقام في إحدى سينمات الشيخ زايد، وحرصت الفنانة صبا مبارك خلال العرض الخاص للفيلم على أن تكون أول الحاضرين على الريد كاربت.
الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

صبا مبارك فيلم أنف وثلاث عيون