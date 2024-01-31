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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائبة رئيس الحزب الحاكم بأوكرانيا: "بوتين" مطلوب من "الجنائية الدولية"

يفيهينيا كرافتشوك،
يفيهينيا كرافتشوك، نائبة رئيس الحزب الحاكم في أوكرانيا
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قالت يفيهينيا كرافتشوك، نائبة رئيس الحزب الحاكم في أوكرانيا، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن تمويل روسيا للإرهاب سيؤثر هذا القرار في المجمل قضائيا على قرارات أخرى، وروسيا ستواجه قضايا وتهما عدة، ووقوفها في المحكمة هي خطوة كبيرة للأمام.

وأضافت "كرافتشوك"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمرت بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضية أخرى، وأوكرانيا تعمل مع المجتمع الدولي لاتهام روسيا بهذه الجرائم، مردفة: "روسيا والمحكمة ستكون جملة مسموعة في الفترة المقبلة".

وأشارت إلى أنه يمكن تعديل استراتيجية أوكرانيا العسكرية ومواردها التي تحصل عليها منذ العام الماضي والعام الجاري، حيث جرت زيادة الإنتاج العسكري للقذائف، والهدف لهذا العام هو إنتاج مليون مسيرة صغيرة في أوكرانيا، بجانب عقود مع شركات أمريكية وألمانية وتركية للمساعدة في هذا الإنتاج، والمصانع تبنى في أوكرانيا من خلال شركات عسكرية كبرى.

يفيهينيا كرافتشوك الحزب الحاكم في أوكرانيا قرار محكمة العدل الدولية بشأن تمويل روسيا للإرهاب