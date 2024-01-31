انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة ٨ أشخاص بالمنصورة الجديدة

وقع منذ قليل حادث في مدينة المنصورة الجديدة، حيث انقلبت سيارة ميكروباص مما اسفر عن إصابة ٨ اشخاص اشخاص، حيث، تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص



وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وتبين اصابه كلا من بكرالصديق بكر صديق 20 عاما، وعلاء بكر الصديق، 20 عاما، ومصطفي محمد عبدالله السيد، 16 عاما، وعمار حسين ربيع إبراهيم 17 عاما وحسن محمد حسن عطية 39 عاما، وأحمد فتحي مسعد عبد المعطي 22 عاما،وعبدالله بهي الدين السيد 29 عاما، ومحمد احمد سليمان عبد الكريم، 20 عاما.