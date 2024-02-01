تعرف على صفات برج الجدي من أسطورته

متابعة للأسطورة برج الجدي وأسراره نواصل حديثنا عن البرج بصفات العامة والخاصة بكل من الرجل والأنثي ومفاتيح التعامل مع كل منهم، فتعال معي عزيزي القارئ لنتعرف على صفات برج الجدي وكيف لك أن تتعامل معه فلعل من البرج قد يكون ابنك أو والدتك أو زوجك أو زوجتك أختك وأخيك الصديق.



ونبدأ بالحديث عن صفات البرج بشكل عام إذ أن كلاهما يتفق بشكل عام في حب الطموح والقيادة والسيطرة وحب المسؤولية والالتزام ذلك عن الصفات العام.

أما فيما يخص المرأة الجدي فقد تخصها في ذلك البرج المميزات والعيوب

ونبدأ بالمميزات إذ تتجلى مميزاتها في كونها شخصية حنونة إذ تقدم الدعم دوما لزويها فضلا عن أنها عقلانية ويتجلى ذلك في عدم تبذيرها.



إذ تحب الموازنة وتميل للتدبير فهي اقتصادية من الدرجة الأولى ولديها حدس قوي ذلك لأنها حساسة إذ تشعر بحدوث الأمر قبل أن يحدث كما أنها تمتع بالشفافية ويتجلى ذلك قدرتها على قراءة الأفكار علاوة على أنها طموحة جدًا ذلك عن مميزاتها.

أما عيوبها

فقد تجلى في كونها روتينية للغاية ولا تسامح وعنيدة فضلا عن أنها متردده وأيضًا واقعية لأبعد الحدود ذلك عن عيوبها

أما عن طريقة التعامل معها فعليك أن تتبع هذه النصائح



عليك أن تكون واقعي للغاية وإلا تكون مبالغًا في الرومانسية كما يجب عليك أن تكون صاحب شخصية قيادية وقوية كما عليك أن تتمتع بقدر من الشياكة وجمال المظهر ذلك بالنسبه لأنني الجدي بصافتها وكيفه التعامل معها



أما رجل برج الجدي عن صفاته فقد تجلى في كونه مثابر وواقعي وملتزم ومتحمل المسؤولية وتسلط وواقعي لدرجه كبيره وصريح للغاية ذلك عن مميزاته

أما عيوبه فقد تجلى في كونه روتيني ملتزم بالقواعد وعنيد ولا يتعلم من أخطاؤه ولذلك هو متردد فضلا عنه متشائم وكيفية التعامل معه على أن تتبع النصائح التالية وتمثل في احترام فكرة والتزامه.الوضوح والصراحة معه والواقعية معه ذلك عن برج الجدي بصفات العامة وأسراره وسر تسميته بذلك الاسم وكيفية التعامل معه.



وفي ختام هذه الأسطر القليلة نرجو ان نكون قد أحطنا علما عزيزي القارئ بكل ما يخص برج الجدي من صفات وكيفية التعامل معه فربما يكون لديك أحد من أقربائك ينتمي لبرج الجدي فيكون لديك العلم لكيفية احتوائه والتعامل معه.