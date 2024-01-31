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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 7 حالات تعدي جديدة على أملاك الدولة في دمياط

املاك الدولة
املاك الدولة
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  ، استمرار حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الأسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

  ولفتت إلى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٧ حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط ومدينة رأس البر.

وأضافت " محافظ دمياط " أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة ٥٨ حالة بإجمالى مساحة ٦٣٨٨.٥ متر مربع بمناطق مختلفة على مدار الايام الخمس الأولى من انطلاق الموجة.

 وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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