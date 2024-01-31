كأس آسيا 2023.. مباراة سوريا وإيران إلى شوطين إضافيين

اتجهت مباراة سوريا وإيران إلى الشوطين الإضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، في لقاء يجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

ويقود منتخب سوريا فنيًا، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ويعاونه عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ومحمود فايز مدربًا عامًا للمنتخب السوري.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب إيران على سوريا بهدف للا شئ، سجله مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السوري في إحراز هدف التعادل عن طريق عمر خربين من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مهدي طارمي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويلتقي الفائز من مباراة سوريا وإيران بمنتخب اليابان في دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023، بعدما تخطى الأخير البحرين بثلاثية مقابل هدف.