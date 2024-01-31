برقم الجلوس والاسم.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

حصلت “البوابة نيوز” على الرابط الخاص بنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح.

كان محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، قد اعتمد مساء الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 /2024، بنسبة عامة 79.3%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاته، أن عدد المتقدمين للامتحان خلال الفصل الدراسي الأول 11 ألفًا و462 طالبًا وطالبة حضر منهم 10 آلاف و449 نجح منهم 8 آلاف و331 طالب بنسبة 79.3%.

وأشار شحاته إلى أن نسبة النجاح بالإدارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين 84.2%،وإدارة البنجر 83.4%، وادارة سيوة 81.9%، وإدارة النجيلة 80.6%، وإدارة مطروح 79.9%، وإدارة الحمام 79.7%، وإدارة الضبعة 74.4%، وإدارة السلوم 73.1%، وإدارة براني 72.3%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت 70.4%،بعدد 81 طالبا من إجمالي 146 طالبا وطالبة،وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع 100%،وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية المهنية 67%.

للحصول على النتيجة اضغط على الرابط التالي:

https://lookerstudio.google.com/reporting/f560d191-cef5-428b-8ae1-45c8efa3f7ca