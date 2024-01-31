الاتحاد الأوروبي يفشل في تحقيق أهدافه بتوفير ذخائر مدفعية لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس وأربعة زعماء آخرين من دول الاتحاد الأوروبي إن التكتل "فشل" في تحقيق أهدافه من خلال توفير ذخائر مدفعية لأوكرانيا.

وحذروا القادة قبيل قمة طارئة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى التصدي للتوتر بين الدول الأعضاء ورئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان بشأن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني، من أن أوروبا بحاجة إلى زيادة وتسريع إمداداتها إلى خطوط التماس في أوكرانيا، حسبما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء.

وأشار المستشار الألماني، بالإضافة إلى مارك روتي رئيس الوزراء الهولندي، وكاجا كالاس رئيس الوزراء الإستوني، وبيتر فيالا رئيس الوزراء التشيكي، وميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، في خطابهم إلى أن "في بداية العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا بحلول نهاية مارس 2024. الحقيقة الواضحة: لم ننجح في تحقيق هذا الهدف".

وأضافوا: "روسيا لا تنتظر أحدًا، ونحن بحاجة للتحرك الآن. إذا خسرت أوكرانيا، ستكون التكاليف الطويلة الأمد والعواقب أكبر بكثير بالنسبة لنا جميعًا. نحن الأوروبيون نتحمل مسؤولية خاصة، ولذلك يجب علينا العمل بشكل حازم، إذ يعتمد مستقبل أوروبا على ذلك".

ويقوم المستشار الألماني بتنسيق جهود الحصول على دلائل قوية حول المساهمات العسكرية من الدول الأعضاء الأخرى، خصوصًا فرنسا، في ظل مخاوف من عدم تحقيق التزامات حكومته في مجالات أخرى.

وبعد أن أثار المخاوف بشأن عدم وجود بيانات كافية حول من ساهم بماذا، أجرت الوحدة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، وهي جزء من خدمة العمل الخارجي الأوروبية، دراسة استقصائية شاملة طلبت من كل دولة عضو الكشف عن نفقاتها المخططة لعام 2024 وما بعده.

ووفقًا للمصادر، رفضت بعض الدول الكشف عن التزاماتها المالية والعسكرية المستقبلية، مما أثار الشكوك حول استخدام بعض الدول الأعضاء للسرية في خططها العسكرية لتبرير تجاوزها للالتزامات المشتركة.

وفي رسالتهم، أكد الزعماء الخمسة أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا حتى الآن قد حقق "نجاحًا ملموسًا"، وأنه كان حاسمًا في منع روسيا من تحقيق هدفها الأولي المتمثل في السيطرة على كييف في غضون أيام أو أسابيع.