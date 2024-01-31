انطلاق أول أيام ورشة "السيناريو" المجانية بالثقافة السينمائية.. صور

انطلقت منذ قليل، أولى أيام ورشة "السيناريو" المجانية، بمركز الثقافة السينمائية، الذي ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ممثل في مركز الثقافة السينمائية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تناول السيناريست محمود خليل، التعريف بالسيناريو بأنه هو الفيلم كاملا في صورته النهائية مكتوبا على الورق، كما أنه عمل فني وسيط وليس نهائي مثل القصة القصيرة او الرواية او القصيدة، بالإضافة إلى الفرق بين المشهد واللقطة، فالمشهد هو وحدة بناء السيناريو، وأيضا هو حدث بصري سمعي يدور في مكان وزمان محددين لا يتغيران، واللقطة هي وحدة بناء المشهد.

كما تطرق خليل، أيضا بالشرح والتعريف لكاتب السيناريو، فهو الشخص الذي يمتلك أدوات ومبادئ فنية حرفية التي تمكنه من كتابة السيناريو، او هو مبدع يمتلك أدوات تكنيكية خاصة بالكتابة السينمائية ولديه القدرة على صياغة المشاهد المتتابعة في ترتيب خاص بصري وسمعى يصلح للتحول إلى فيلم على الشاشة لطرح أفكار ما، وفن السيناريو هو فن حديث حداثة السينما.

وتابع: بالإضافة إلى أدوات كتابة السيناريو وخصوصياتها، والتي تتضمن الإلمام بمعنى ومفهوم لغة الصورة وهي لغة السيناريو والسينما، والإلمام بمفردات تلك اللغة واتقان التعامل بها تفكيرا وممارسة، لأن السينما في الأساس هي فن الصورة المتحركة او المفردات البصرية.

كما تناول خليل بالشرح الأدوات التي تتوفر في السيناريو الجيد، مراحل كتابة السيناريو، والطرق المتبعة لصياغة السيناريو، إضافة إلى مراحل كتابة السيناريو بداية من الفكرة الرئيسية، والقصة السينمائية، والملخص، وتاريخ الشخصيات، والمعالجة حتى الخاتمة والسيناريو المكتمل بالتفصيل.

تقام الورشة بواقع أربعة أيام، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع على مدار شهر، تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد المدير العام لمركز الثقافة السينمائية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين.