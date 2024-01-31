كأس آسيا 2023.. منتخب سوريا يتأخر أمام إيران في الشوط الأول

تأخر منتخب سوريا، في نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمعه حاليًا بنظيره الإيراني بهدف للا شيء، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

ويقود منتخب سوريا فنيًا، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ويعاونه عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ومحمود فايز مدربًا عامًا للمنتخب السوري.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، عن طريق مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

ويلتقي الفائز من مباراة سوريا وإيران بمنتخب اليابان في دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023، بعدما تخطى الأخير البحرين بثلاثية مقابل هدف.

وبدأ منتخب سوريا، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: عبد الرحمن ويس - آيهم أوسو - ساهر كرومه - مؤيد العجان

خط الوسط: محمود الأسود - جليل إلياس - إيزيكيل هام - عمار رمضان

وفي الهجوم: إبراهيم هيسار - عمر خربين.