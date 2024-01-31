الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والقليوبية وأيضا الجيزة تشهد الآن سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مضيفة أن سقوط الأمطار يستمر على مدار الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن أغلب المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وجنوب الوجه البحري، تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد حتى يوم الجمعة.

وحذرت منار غانم، من استمرار سقوط الأمطار على مدار اليومين المقبلين، موضحة أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط لا سيما «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة، بينما تكون أمطارا خفيفة على بعض مناطق القاهرة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظات الجمهورية تسجل أقل درجات حرارة بقيم منخفضة منذ بداية فصل الشتاء وبرودة شديدة.