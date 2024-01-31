هل يثبت البنك المركزي سعر الفائدة غدًا؟.. خبير مصرفي يجيب (فيديو)

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن هناك توقعات بتثبيت سعر الفائدة، غدًا الخميس، بسبب تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن تثبيت الفائدة أمر قد يكون واقعيا بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد هاني أبو الفتوح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تسريبات نشرت بشأن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة التمويل من 3 لـ7 مليارات دولار؛ للمواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأضاف الخبير المصرفي أنه من السيناريوهات الواردة أيضا رفع سعر الفائدة للإقراض والإيداع من قبل البنك المركزي غدا الخميس في أول اجتماع خلال 2024.

وأشار الدكتور هاني أبو الفتوح إلى أن هناك تغيرات محتملة الأسبوع المقبل، متوقعا أن يتم تثبيت سعر الفائدة غدا من قبل البنك المركزي؛ ومن ثم قد نشهد استثمارات جديدة من الخارج مستقبلا.

وبشأن قرار تحديد سعر السحب اليومي من قبل البنك المركزي بقيمة 150 ألف جنيه حد أقصى، تابع: الهدف منه تضييق التعامل بالكاش للمتعاملين في السوق السوداء، وأؤيد تلك الفكرة؛ لأن هذا الفكر يؤدي بعملاء البنوك إلى التعامل الإلكتروني في كل الخدمات.

