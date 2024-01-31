فلسطين تؤكد أهمية تنفيذ مجلس الأمن لتدابير محكمة العدل الدولية

شدد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن لتدابير محكمة العدل الدولية، وتأكيد أهمية إيجاد آليات لمنع إسرائيل من خرق هذه التدابير.

وأشار السفير عوض الله خلال مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تأمين دخول المساعدات الإنسانية للمتضررين.

من ناحية أخرى، أكد رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، على استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات بحق المدنيين والمنشآت الصحية في غزة، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من المصابين والشهداء تحت الأنقاض دون إنقاذ.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 8500 بلاغ عن مفقودين جراء القصف في غزة لم يتم التوصل إليهم بعد.