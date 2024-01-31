السكان تعقد ندوة بعنوان سلامة الغذاء وتأثيره في الصحة بمدينة العريش

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان " سلامة الغذاء وتأثيره على الصحة ".

وقالت دعاء القلعجي مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش أن الندوة تأتى فى إطار تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقضية السكانية، وناقشت الندوة عددا من المشاكل المرتبطة بالقضية السكانية كالإدمان وخطورته على المجتمع وطرق الوقاية منه والبطالة والزواج المبكر وختان الإناث وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ومن جانبها قالت أماني احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الندوة ناقشت القواعد الأساسية لضمان سلامة الغذاء، مسببات المرض، نقل العادات الصحية السليمة للأجيال القادمة، الفرق بين الغذاء الصحي والغير صحى، بجانب تسليط الضوء على تعريف الشباب باليوم العالمي لسلامة الغذاء.

وأضافت حسن، ان الندوة تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بتوجيهات اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

ولفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة تثقيفية والهدف منها رفع الوعى لدى المواطنين بسلامة الغذاء، تأثيره على الصحة، حيث عقدت بمنطقة خدمات ضاحية السلام التابع لمجلس مدينة العريش تحت اشراف اللواء اسامة عفش رئيس المدينة، مصطفى مجاهد رئيس منطقة ضاحية السلام.

وأضاف عبد الحليم، أنه حاضر فيها من الجهات الشريكة الدكتورة جيهان جمال والدكتورة ابتسام عمر من مديرية الصحة والسكان، ووفاء محمد من المجلس القومي للسكان، وبحضور حنان سالم، اسماء عبد الحافظ، جميلة الحسينى، آية بشير، اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش وعددا من الشباب من الجنسين.