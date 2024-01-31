علماء: يمكن للذكاء الاصطناعي ممارسة حياة البشر

أفاد علماء باحثون إيطاليون بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمارس حياته مثل الإنسان، ينام ويحلم ويتعلم .

ويهدف العلماء إلى خطة لإنشاء ذكاء اصطناعي يستطيع استيعاب السلوك البشري وتطبيقه والقيام بالمهام بشكل أكثر وضوحًا.

وأكد عدد من فرق الباحثين، منهم البروفيسور كونيتو سبامبيناتو من جامعة كاتانيا في إيطاليا، هذه النظرية في دراسة حديثة .

وقال الباحثون: "نحن نقترح التعلم الموحد للاستيقاظ والنوم، وهي استراتيجية تعليمية تستفيد من نظرية نظام التعلم التكميلي ومراحل الاستيقاظ والنوم في الدماغ البشري لتحسين أداء الشبكات العصبية العميقة".

وأشار فريق البحث لتحاشي ظاهرة يطلق عليها "النسيان الكارثي"، وهي تحدث نتيجة نسيان نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تم تعليمه مهام جديدة كل ما تعلمه. ويمكن أن يحدث هذا إذا تم تدريب الذكاء الاصطناعي لتعلم شيء إضافي لمهمة يتقنها بالفعل.

وأجرى الباحثون تجربة عن أهمية الحلم ووجدوا تحقيق مكاسب كثيرة في الأداء.

وكما يحلم البشر أثناء نومهم بذكريات طويلة المدي أثناء نومهم، فقد وجد أن الذكاء الاصطناعي يتذكر المهام بشكل أفضل بعد مرحلة الراحة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وتم اجراء تدريب النماذج على أكثر من مجموعة من البيانات خلال مرحلة الاستيقاظ قبل الدخول في فترات النوم. وخلال تلك الفترة ، ظهرت على نماذج الذكاء الاصطناعي صورا لما تعلمته لمساعدتهما على التذكر، ويشبه هذا ما يحدث مع البشر خلال مرحلة الحلم.

وبالرغم من النتائج الإيجابية، لا يعتقد بعض الخبراء أن محاكاة الدماغ البشري هي الخطة الموضوعة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لمجلة نيوساينتست، قال الخبير أندرو روجويسكي: "لا ينبغي اعتبار العقل البشري هو المحرك النهائي للذكاء. إنه نتيجة ملايين السنين من التطور ومجموعة واسعة من المحفزات لا يمكن تصورها. قد نطور أنظمة ذكاء اصطناعي لها هياكل متعددة عن مصمميها البيولوجيين".