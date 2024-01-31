قرطبة ينظم المعرض الأول لـ"نوكس آرت جاليرى" بمشاركة نخبة من التشكيليين

ينظم جاليرى قرطبة، بادارة الناقد الفنى محمد الجبالى، المعرض الأول لـ "نوكس آرت جاليرى" بالتجمع، وذلك يوم الجمعة 9 فبراير 2024، فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 29 فبراير .

يضم المعرض أعمال 18 فنان تشكيليى هم: أحمد عبد التواب، أسماء خورى ، إسلام الريحانى، أمينة سالم، أنس الألوسى، بريت بطرس غالى، تامر رجب، تيسير حامد، خالد سرور، رندة فخرى، سامح إسماعيل، عبد الوهاب عبد المحسن، علاء أبو الحمد ، عمر عبد الظاهر، مروة يوسف، مصطفى رحمه ، ناجى فريد، وجيه يسى.

‎وأعلن كل من المهندس سامح أمين والمهندس محمد عباس ، عضوا مجلس إدارة (نوكس آرت جاليري) أن الهدف من تدشين هذه المساحة الفنية الحرة هو دعم الحركة التشكيلية، والعمل على نشر الثقافة البصرية لإيمانهما بأهمية القوة الناعمة وتأثيرها على المجتمع

‎وقال الفنان أيمن لطفي عضو مجلس إدارة “ نوكس آرت جاليري “ والمنسق العام للمعرض، لـ ”البوابة نيوز”، إن المعرض الافتتاحي المنتظر أن يقام في تمام السادسة مساء الجمعة ٩ فبراير 9 فبراير ٢٠٢٤ ويستمر حتى نهاية فبراير ٢٠٢٤ سيكون من تنظيم جاليري قرطبة، ليصبح بداية انطلاق لهذه المساحة الفنية الثقافية الحرة، والتي نتطلع أن تكون علامة بارزة في نشر الثقافة البصرية.

من جانبه أعرب الناقد الفنى "محمد الجبالي" مدير جاليري قرطبة، لـ “البوابة نيوز”، عن سعادته بأن يحظى قرطبة بتنظيم المعرض الأول الذي سيقام في (نوكس آرت جاليري) مشيرا إلى أن المعرض سيضم نخبة مختارة من الفنانين يمثلون أجيال، واتجاهات، ومدارس فنية مختلفة، مما يؤثر بشكل إيجابي على مستوى المعرض، ويجعله شديد الثراء والتميز، مؤكدا على أن الدعوة عامة لكل الفنانين والمهتمين والمتذوقين للفن التشكيلي بصفة عامة.

وتقوم فكرة (نوكس آرت جاليري) على التعاون والتنسيق بين الجاليريهات المختلفة في مصر و العالم العربي، حيث يقوم كل جاليري بتنظيم معرض لمجموعة فنانين لمدة محددة، وبمجرد انتهاء تلك المدة يتولى جاليري آخر التنظيم، وهكذا لتصبح هذه المساحة داعمة لكل الفنانين التشكيلين.