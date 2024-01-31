«الدفاية» تتسبب في وفاة أب ونجله الرضيع بالفيوم

شهدت إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حادثة مأساوية راح ضحيتها أب ونجله بسبب الاختناق من الدفاية والمعروفة باسم "اسفكسيا الاختناق" والتى تحدث نتيجة عدم توفر الأكسجين لأنسجة الجسم بكمية كافية، وهو ما أكده الكشف الطبى الذى وقع على الضحيتين.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، يفيد قيام الإسعاف بنقل شاب يدعي" عبد الرحمن سنوسي سعداوي» 31 عاما ونجله الطفل "عمر عبد الرحمن "عمره عامين ، فاقدين الوعي إلى مستشفى سنورس المركزي وتم ايداعهم في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى وابنه مقيمان بعزبة منشأة السادات التابعة للوحدة المحلية لقرية السعيديه ببدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وأنهما أصيبا بحالة اختناق من الدفاية الكهربائية ولفظ الأب ونجله الطفل أنفاسهما الأخيرة في الحال.

وأكد مفتش الصحة أنّه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأنّه توفي إثر إصابته بحالة اختناق بسبب تشغيل الدفاية الكهربائية، لفترة طويلة في ظل إغلاق كافة منافذ المنزل، وعدم وجود تهوية، ما تسبب في نقص الأكسجين من المنزل واختناقه هو ونجله أثناء نومهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، لعدم وجود أي شبهة جنائية.