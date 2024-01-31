إجراء 32 عملية أنف وأذن وحنجرة بمستشفى أولاد صقر المركزي

قام الفريق الطبي بقسم الجراحة والأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أولاد صقر المركزي، بمشاركة كل من الدكتور وجيه زكي، والدكتور محمد السيد، والدكتور أحمد عبدالرحمن، وهيئة تمريض بقسم العمليات، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم المتولي مدير المستشفى، والدكتور أحمد الجندي رئيس قسم العمليات، بإجراء لستة عمليات أنف وأذن وحنجرة للمرضى بالمستشفى.

تم خلالها إجراء ٣٢ عملية جراحية مابين ذات مهارة ومتوسطة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لجميع المرضى، وتمت العمليات الجراحية بنجاح، والحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية تحت إشراف أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى أولاد صقر المركزي، وجميع الكوادر والفرق الطبية من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين وجميع المشاركين في هذا العمل للتخفيف من معاناة المرضى بمحافظة الشرقية.