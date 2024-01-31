أشرف حكيمي يعتذر لجماهير المغرب: سنعود أقوى.. وحظ سعيد لجنوب أفريقيا

اعتذر أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لمنتخب المغرب، لجماهير بلاده بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وخرج منتخب المغرب من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار، أمس الثلاثاء، بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، في ختام منافسات دور الـ16 من العرس الأفريقي.

وأهدر حكيمي ركلة جزاء في المباراة، حينما كان منتخب أسود الأطلس متأخرًا بهدف، قبل أن يسجل منتخب جنوب أفريقيا الهدف الثاني، ويطيح بالمنتخب المغربي من البطولة من دور الستة عشر.

ووجه حكيمي، رسالة اعتذار للجماهير المغربية بعد توديع البطولة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أو منصة «إكس».

وقال أشرف حكيمي: «مررت بيوم صعب للغاية ومحزن بالنسبة لنا، أعتذر عن إهدار ركلة الجزاء وخروج المنتخب المغربي».

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: «لقد تحملت مسؤولية لمساعدة الفريق، ولكن لسوء الحظ لم أنجح».

وتابع: «أود أن أشكر كل الشعب المغربي على دعمه، وخاصة كل الأشخاص الذين أتوا إلى كوت ديفوار. سوف ننهض ونعود أقوى للمستقبل! إن شاء الله».

وأتم أشرف حكيمي: «ديما مغرب، وحظًا سعيدًا لمنتخب جنوب أفريقيا في بقية المسابقة».