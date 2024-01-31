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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومناطق من جنوب الوجه البحرى بمحافظات الشرقية والدقهلية ومدن القناة كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية و السلوم - مطروح ) ومناطق من شمال محافظة البحيرة، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية.

ويسود اليوم طقس طقس شديد البرودة ليلا على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية. 

 وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى 9  درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20  للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 16 والصغرى 4 ، وعلى جنوب الصعيد 18 العظمي والصغرى 7  درجة .

الارصاد صور الأقمار الصناعية الأمطار