خاص| عميد كلية الإعلام الأسبق يحذر من البرامج الطبية مدفوعة الأجر

قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن انتشار ظاهرة دخلاء الإعلام تعد مسئولية القناة الحاصلة علي الترخيص وتسمح لهؤلاء الأشخاص ببيع الوقت فيقع الخطأ علي تلك القنوات.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": “حال إقدام مثل هؤلاء اللذين يقومون بشراء الهواء على الخروج عن الإخلاقيات والمهنية الإعلامية فيصبح المسئولية تنصب علي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام”.

وتابع: “الخروج عن الأخلاقيات والمهنية ليس السبب الوحيد فقط لإفساد الذوق العام عبر البرامج المدفوعة الأجر، بل من الممكن أن يكون المحتوي الذي يقدم عبر الشاشات له تأثير سلبي وعلي سبيل المثال تناول موضوعات طبية أو صحية غير معتمدة من جهة رسمية هذا لابد أن يمنع عرضه علي الشاشة أيضاً وهذا يعد أخطر جزء من الممكن تقديمه عبر الشاشات لأنه يخص صحة البشر”.

وأوضح: “إذا نظرنا إلي الغرب وبالتحديد الإعلام الغربي مرفوض تماماً ظهور أشخاص علي الشاشة بالحديث عن قضية طبية ويكونون غير متخصصون إلا بالتصريح الإعلامي من نقابة الأطباء هناك”.