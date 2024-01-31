خليفة ماني.. لامين كامارا جوهرة السنغال القادمة

ظهر اللاعب الشاب لامين كامارا لاعب منتخب السنغال ونادي ميتز الفرنسي، بشكل رائع مع منتخب أسود التيرانجا، خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا فى كوت يفوار.

وتوج لامين كامارا لاعب منتخب السنغال بلقب أفضل لاعب شاب بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن نجح صاحب الـ20 عامًا و14 يومًا، فى تسجيل هدفين، ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في كأس أفريقيا منذ التونسى علي زيتوني لتونس عام 2000 (19 عامًا و32 يومًا).

وكان آليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قرر ضم النجم الشاب المتألق كامارا بعد تألقه مع منتخب الشباب، لينضم لمعسكر الأسود استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا.

يعتبر كامارا خريج أكاديمية جينيراسيون فوت، والتي أخرجت "ساديو ماني" و"كاليدو كوليبالي" و"اسماعيلا سار"، أحد النجوم اللامعة والمواهب الصاعدة في أفريقيا، ويتألق بشكل مميز مع فريقه ميتز الفرنسي.

ونجح لامين فى خط الأضواء خلال البطولة، بعد خفوت جماهيرية وتراجع مستوي أبرز نجوم السنغال مثل ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي، وبعد أن أثبت بالفعل جدارته وتألقه ليحجر مكانه فى تشكيلة المنتخب الأساسية.

لامين كامارا من مواليد 5 يناير 2004 بمدينة ديولولو السنغالية، بدأ مسيرته الكروية مع نادي كاسا سبورت السنغالي بعمر الـ16 عاما، وفي موسم 2019/20 انتقل إلى جينيراسيون فوت فى الدوري السنغالي.

وفي موسم 2022/23 انتقل إلى الفريق الثاني لنادي ميتز الفرنسي ومنذ اليوم الأول استطاع أن يثبت جدارته ليتم تصعيده للفريق الأول للنادي بعدها بعام واحد، حيث لعب معهم حتى الآن 21 مباراة وساهم في 4 أهداف "سجل هدف، قدم 3 تمريرات حاسمة".

واستطاع لامين كامارا صاحب الـ20 عاما، أن يحصد جائزة الأفضل في بطولتي أمم أفريقيا للشباب والمحليين لعام 2022، وتوج مع الأسود باللقبين.

ويجيد كامارا اللعب في مركز وسط الملعب الهجومي بالإضافة إلى إجادته اللعب كوسط ملعب دفاعي، ويمتاز بالسرعة وإجادة التسديد من مناطق بعيدة بالإضافة إلى قدرته على مراوغة الخصوم والانطلاق من مساحات ضيقة، مما يجعله الخليفة المنتظر لـ"ساديو ماني" أسطورة السنغال.