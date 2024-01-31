فريق كرة القدم الخماسية بالجيزة يفوز علي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

حقق فريق كرة القدم الخماسية بديوان عام محافظة الجيزة، الفوز على نظيره شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بنتيجة ٤ / ١ في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، بالدوري العام للشركات للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والذي يقام بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.

قاد الفريق هشام الجندي رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة والمدير الإداري للفريق والكابتن عطا الشريف المدير الفني للفريق وشعبان محمد نائب رئيس اللجنة الرياضية وعادل ابو ضياء مساعد المدرب، ومن اللاعبين محمد مجدي ومحمود مشرف وإبراهيم سامي واحمد عبد الوهاب وأشرف إسماعيل وحسن شحاته وكامل حنفي وسعيد محمود ومحمد حامد وصفوت عبد الحليم وإبراهيم حسن رمضان ومحمد عبد الله والششتاوي محمد، والمنسق الاعلامي للفريق مصطفى محمود مدير إدارة الإعلام بالمحافظة.

ويعد هذا الفوز غاليا حيث أنه يأتي في اولى مباريات الفريق في دوري الدرجة الاولى للشركات بمنطقة القاهرة الكبرى، كما تعد مشاركة فريق المحافظة بالدوري العام هي المشاركة للعام السادس على التوالي.

ويأتي هذا الفوز إستكمالا للانتصارات التي حققها فريق المحافظة في إطار منافسات الدوري في السنوات الماضية سواء في دوري الشركات أو دوري المصالح الحكومية بالجيزة ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة إصرار الفريق على تحقيق الفوز ورفع اسم المحافظة عاليا تحت رعاية اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة.

وقد وجه الكابتن هشام الجندي - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع اللاعبين وللجهاز الفني والإداري على رفع إسم المحافظة عاليا، كما وجه الشكر للقيادات التنفيذية للمحافظة على دعمها المتواصل للفريق وكذلك للإتحاد الرياضي للشركات على التنظيم الجيد والإدارة المتميزة للبطولة مما جعلها تظهر بشكل يليق بمنطقة القاهرة الكبرى وبجميع المشاركين.