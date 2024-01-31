محافظ بني سويف يبحث مع "تنظيم الاتصالات" تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز الإداري

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،الدكتور أحمد ثروت مدير قطاع الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا في المركز الوطني للاستعداد للطوارئ والحاسبات والشبكات، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لبحث آليات تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة بني سويف، حيث يستهدف البرنامج التدريب على فهم قواعد و أسس و عناصر الأمن السيبراني والتهديدات المختلفة التي تهدد مستخدمي نظم المعلومات بالمؤسسات الحكومية، على أن يتم البدء بالعاملين بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ خلال اللقاء مع مدير القطاع ، محاور وأهداف البرنامج التدريبي، حيث أنه من المستهدف بنهاية البرنامج أن يكون العاملون بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة، فهم محاور الأمن السيبراني و التهديدات المتعلقة به و كيفية التعامل معها، وفهم الهجمات السيبرانية و كيفية الوقاية منها، وفهم الآليات الدولية و الوطنية لحماية الأمن السيبراني، بجانب التدريب على التعامل المناسب في تلك الحالات

ومن المقرر أن يشمل هذا البرنامج: محاضرات لمتخصصين في المجال، و تقييم المهارات، و المناقشات التفاعلية، و عروض الفيديو و تمارين للمشاركين ، وتزويد المشاركين بالمفاهيم و الأساليب التي تمكنهم من استخدامها في مكان العمل، و كيفية التعامل مع نظم المعلومات ذات الصلة بالأمن القومي.

أكد محافظ بني سويف، توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي، مؤكدا على أن الدولة المصرية تشهد اهتماما كبيرا فيما يتعلق بمجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات، وفي ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذا المجال من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ، على نحو يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية، التي تستهدف رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في اطار توجهات الدولة واهتمامها بمجال الأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال تكوين منظومة عمل على مستوى المحافظة تتكون من عناصر بشرية مدربة ولديها القدرة على حماية نظم المعلومات داخل الدواوين العموم والوحدات والمؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة من فهم الهجمات السيبرانية وكيفية الوقابة منها.

كما كلف المحافظ نائبه "د. عاصم سلامة" بمتابعة تنفيذ البرنامج، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، وإعداد تقرير مفصل عن كل التطورات في هذا الشأن، والذي بدوره أكد على أنه سوف يتابع باستمرار هذا الملف، خاصة وأن الأمن والاستمرار الأمني ركيزة أساسية وشرط حيوي لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية وخطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.