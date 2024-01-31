عضو «الأعلي لتنظيم الإعلام»: ظاهرة بيع الهواء سبب انتشار أشباه المذيعات

قالت الدكتورة مني الحديدي، عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن ظاهرة بيع الهواء في القنوات الفضائية أصبحت منتشرة بشكل كبير ونحن علينا خطأ في تعميم وتصنيف هؤلاء الأشخاص اللذين يقومون بتقديم برنامج مدفوع الأجر بأنهم مذيعات وهن أشباه مذيعات، وتساءلت من الذي قال "هن إعلاميات؟ من الذي يري فيهن وفي أسلوبهن مبدأ واحد من مبادئ الإعلام؟

وأكدت الحديدي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أن هؤلاء الأشخاص دخلاء علي مهنة الإعلام ومدعين، ومن يقول أنهم من مقدمي البرامج فإنه يساهم في تضليل الإعلام وانتشارهم علي الساحة الإعلامية سببه القنوات الفضائية، مشيرًة إلى أنه من المفترض أن القناة المقننة لا تعطي "حق بيع الهواء" إلا للأشخاص المؤهلة والموثوق بهم للظهور علي الشاشة التليفزيونية، وبالرغم من أن هذه البرامج مدفوعة الأجر ليس من حق القناة أن تعطي حق شراء الهواء لأشخاص مجهولين، فلابد علي أي شخص يريد تقديم برنامج عبر القنوات الفضائية أن يخضع لمعايير واضحة مثلما حددها المجلس الأعلي للاعلام واجتيازها ليكون مؤهل للظهور وتقديم مادة محترمة تساعد الجمهور في فهم الحقيقة.

وطالبت منى الحديدي، القنوات التي تقوم ببيع الهواء بتطبيق كافة الضوابط طبقاً للقواعد والشروط المتعارف عليها والمحددة، كما طالبت بتقديم بيانات كاملة وموثقة عن هوية الشخص المراد ظهوره علي الشاشة وخصائصه وطبيعة المضمون الذي يريد تقديمه من خلال المساحة التي يقوم بشرائها عبر القناة كي نتجنب المعلومات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة التي تصل للجمهورمن خلال أشخاص ليس لديهم القدر الكافي من الثقافة الوعي والفهم.

وأكدت، أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام له دور فعال مع أي خطأ يصدر من قناة أو مقدمي برنامج، فعندما يستخدم أي شخص حق شراء الهواء بطريقة خاطئة يرسل المجلس علي الفور للقناة.