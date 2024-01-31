حبس عامل متهم بسرقة شقة سكنية بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام عامل "له معلومات جنائية"، بسرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات لدى عملائه سيئ النية أمكن ضبطهم عاطل، مالك محل هواتف محمولة "يحمل جنسية إحدى الدول"، مالك محل عطارة “يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهم ”كمية من المصوغات الذهبية، جهاز أى باد، مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وباستدعاء الشاكية تعرفت على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.