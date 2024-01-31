تنفيذي كفرالشيخ يوافق على رفع الإيقاف عن نقل الحيازات الزراعية

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، على طلب مديرية الزراعة بكفرالشيخ برفع الإيقاف عن نقل كافة الحيازات الأكثر من ثلاثة قراريط، والسماح بنقلها طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك وإستمرار إيقاف نقل الحيازات لمساحة ثلاثة قراريط فأقل خلال هذه الفترة ولمدة ثلاثة أشهر أخرى وذلك للحد من التعدى على الأرض الزراعية مع إستثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرع.

جاء ذلك بحضور، عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، والعميد محمود صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المجلس التنفيذي على تجديد قرار التخصيص رقم 955 لسنة 2021 بمساحة 11 قيراط بناحية عزبة العبد التابعة لمدينة مسير لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.

ووافق المجلس التنفيذى على تعديل قرار المحافظة رقم 1990 لسنة 2023 الصادر بتخصيص مساحة قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة الكائنة بغرب مدينة كفرالشيخ لإقامة مجمع مدارس عليها أحداهما يابانية والأخرى مدرسة دولية حكومية، كما وافق على تأجير مساحة 3000م2 بمدينة كفرالشيخ أرض قصر الثقافة القديم التابعة لهيئة الاوقاف المصرية منطقة كفرالشيخ لإقامة سوق مطور للباعة الجائلين عليها فى إطار سياسة الدولة فى مجابهة ظاهرة العشوائيات بكل صورها وتأكيدًا على دور الدولة فى مراعاة البعد الإجتماعى.

ووجه محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري وضبط الأسواق. والتواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.