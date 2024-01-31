الملح والسكر.. سم أبيض يدمر الصحة

يُعد الملح والسكر من أكثر المواد الغذائية استهلاكًا في العالم، ولكن الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على الصحة، حيث يُعرفان في الأوساط الطبية باسم "السموم البيضاء".

تؤثر هذه السموم على جميع أعضاء الجسم، وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والسكري وتسوس الأسنان وهشاشة العظام وغيرها.

ورغم أن الملح والسكر موجودان في العديد من الأطعمة والأشربة، إلا أنه يمكن الحد من تناولهما من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، واختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة منهما.

وتبرز "البوابة نيوز" خلال السطور التالية، أضرار كل منهما سواء وضعهم في الأكل أو تناولهم على فى أطعمة ومشروبات اخرى مثل الحلويات أو الاطعمة المالحة مثل المخلل او الشيبسي ومقبلات الطعام.



أضرار السكر:

الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، وهي كالتالي:

تسوس الأسنان

زيادة الوزن

تغير المخ عن طريق الدوبامين وهو مادة كيميائية بالمخ تطلق خلايا عصبية.

كثرة تناول السكريات يجعل الشخص غير قادر على التحكم في اعصابه وتغير سلوكه ويغير النظام الغذائي فالامر يشبه الادمان ويريدالجسم تناول كميات اكبر.

كما يؤثر كثرة تناول السكريات على ذاكرة الشخص.

أضرار الملح على الصحة:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك: