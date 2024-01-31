ميناء دمياط يستقبل أكبر سفينة في تاريخه

نجح ميناء دمياط في استقبال أكبر غاطس في تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، واستمرارًا لنجاح هيئة الميناء في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية.

واستقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات ( ONE FREEDOM ) التابعة للخط الملاحي الياباني ( ONE ) والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 154724 طن ويصل غاطسها إلى 16 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

من المنتظر أن تقوم السفينة بتداول 2827 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجًا لخطة التطوير والتحديث الجارية حاليًا وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 م، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية اسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية والمعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات.

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS HECTOR ) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14355 طن تشمل: 8005 طن كلينكر و1624 طن رمل و2500 طن يوريا و2226 طن بضائع متنوعة.

