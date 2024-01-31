جامعة جنوب الوادي تتقدم 216 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني 2024

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن ادراج الجامعة في تصنيف « ويبومتركس الإسباني» نسخة يناير 2024؛ إذ جاء ترتيب الجامعة في المركز 1753 مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المركز 1969عالميا من بين 11995 مؤسسة تعليم عالي مدرجة في النسخة الأخيرة للتصنيف.

وجاء ترتيب الجامعة افريقيا في المركز 43 من بين 2057 جامعة مدرجة بالتصنيف بتحسن 7 مراكز عن العام الماضي، كما حققت الجامعة المركز 18 محليا من بين 79 جامعة مصرية مدرجة في نسخة التصنيف الحالية.

ويشير التقرير في نسخته الحالية الى تقدم الجامعة 216 مركزاً عالمياً عن الإصدار السابق الذي بدوره شهد قفزة الجامعة 133 مركزا مما يشير الى تقدم 349 مركزا خلال العامين الماضيين.

وأشاد من جانبه الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميزا، كما أشاد سيادته أيضا بالمجهودات المبذولة من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وثمن دور لجنة التصنيف الدولي لتحقيق تكامل جهود الجامعة نحو طريقها بالارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة العلمية الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أفاد الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولى بالجامعة أن تصنيف ويبوميتركس يصدرمن مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد تصنيف ويبوماتركس هو الأكبر من حيث عدد الجامعات المدرجة عالميا. وتعتمد منهجية هذا التصنيف على نسبة 50% للمعرفة العامة المُشتركة وتأثير محتوي الموقع الإلكتروني للجامعة، ونسبة 10% من عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة.

وحققت الجامعة دوليا في مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير المركز 1514 وحققت المركز 1338 عالمياً في مؤشر التميز البحثي، والمركز 5624 عالمياً في مؤشر التأثير.