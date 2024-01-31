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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. اليابان تتأهل إلى ربع النهائي على حساب البحرين

منتخب اليابان
منتخب اليابان
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تأهل منتخب اليابان إلى دور ربع نهائى بطولة كأس آسيا 2023، والتى تستضيفها قطر، بعد تغلبه على نظيره البحريني بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد الثمامة"، ضمن منافسات ثمن نهائى البطولة.
أحرز ثلاثية منتخب اليابان اللاعب ريتسو دوان فى الدقيقة الـ 31، وتاكيفوسا كوبو فى الدقيقة الـ 49 ، وأياسي يويدا فى الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف المنتخب البحرينى عن طريق اللاعب زيون سوزوكي الذى أحرز هدف في مرماه فى الدقيقة الـ64.
ومن المقرر أن يلتقى المنتخب اليابانى فى دور ربع النهائى، مع الفائز من مواجهة إيران وسوريا.

كأس آسيا البحرين اليابان