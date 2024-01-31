الأمن يداهم مخزن داخله 10000 عبوة سجائر محجوبة عن التداول بالقليوبية

داهمت مباحث مركز شرطة طوخ، مخزن غير مرخص لتجارة السجائر بأنواع مختلفة بدائرة المركز في محافظة القليوبية، وضبط بداخل المخزن 10000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وجرى التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد تامر مرسي مأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام صاحب مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب في الأسعار بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مساعد الوزير لأمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وتوجهت قوة برئاسة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث المركز، وجرى مداهمة المخزن وعثر به على 7500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات و2500 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركيا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.