الشرطة السويدية: العثور على جسم مشبوه قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، العثور على جسم مشبوه قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم.

من ناحية أخرى، يعقد اليوم الأربعاء مجلس الأمن جلسة لمناقشة كيفية تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.

تأتي هذه الجلسة استجابة لطلب من الجزائر. وتمحورت الجلسة حول الإجراءات والتدابير المطلوبة لفرض تنفيذ قرار المحكمة ومنع أي أعمال قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية في المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في حرب الإبادة التي تقودها القوات الإسرائيلية، ويفرض حصار شديد علي قطاع غزة.