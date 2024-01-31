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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة السويدية: العثور على جسم مشبوه قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية
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أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، العثور على جسم مشبوه قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم.

من ناحية أخرى، يعقد اليوم الأربعاء مجلس الأمن جلسة لمناقشة كيفية تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.

تأتي هذه الجلسة استجابة لطلب من الجزائر. وتمحورت الجلسة حول الإجراءات والتدابير المطلوبة لفرض تنفيذ قرار المحكمة ومنع أي أعمال قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية في المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في حرب الإبادة التي تقودها القوات الإسرائيلية، ويفرض حصار شديد علي قطاع غزة.

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