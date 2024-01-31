انتهاء الأزمة.. الإسماعيلي ينجح في فك القيد رسميًا

الأربعاء 31/يناير/2024 - 03:06 م

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

وفي ذات السياق، يستعد الإسماعيلي لقيد الصفقات الجديدة، التي تم اختيارها بناء على تقرير اللجنة الفنية برئاسة الكابتن علي أبوجريشة، بالإضافة إلى إعلان قائمة الراحلين عن الفريق وفقا لتقرير اللجنة.